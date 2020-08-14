لبنان | خلية الازمة في بلدية شكا: اصابة 12 شخصاً بالفيروس من عائلة واحدة في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 13 ثانية

أكدت خلية الأزمة في بلدية شكا متابعة كل الحالات التي ظهرت في البلدة.

وأشارت الى أنه بعد إصابة 4 من أفراد إحدى العائلات التي تسكن في البلدة تم عزلهم في شقة سكنية داخل مبنى خاص بالعائلة في ظل متابعة الخلية.

وبعد إجراء فحوصات لأفراد العائلة المخالطين تبين وجود 8 حالات إضافية ما رفع العدد ضمن العائلة الواحدة إلى 12 إصابة.

وتقوم شرطة البلدية بمراقبة أفراد العائلة المتواجدين ضمن مبنى واحد. في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة العامة 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وتوزعت الإصابات على الشكل التالي:

324 إصابة من بين المقيمين

10 إصابات من بين الوافدين

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حالتا وفاة.

ويرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ وسريع جداً على أثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والذي أوقف حال الطوارئ.

توازياً، أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن لبنان لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم فقد السيطرة على انتشاره، بل نستطيع استيعاب 4000 إصابة شهرياً.

ولفت حسن سابقاً إلى أن الأسبوعين الأخيرين شهد عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، حيث عادت الناس لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر.

وأوضح أنه “عندما سجلنا صفر إصابات لم نعلن الانتصار على فيروس كورونا، وأن هذا الأمر لا يتمّ بلا لقاح”.