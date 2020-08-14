لبنان | تسجيل 8 اصابات جديدة بـ”كورونا” في قضاء صور ليرتفع العدد الاجمالي إلى 340

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2020 10:57 مساءً

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال، تم تسجيل اليوم 8 إصابات بفيروس كورونا مثبتة ومؤكدة مخبرياً.

وتم تسجيل 5 حالات مشتبهة في البرج الشمالي وهي قيد المتابعة والرصد. وقد تم تسجيل 10 حالات شفاء من بين المصابين .

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 340 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:

153 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة) .

4 حالات وافدة من أوروبا.

حالة واحدة وافدة من سوريا.

حالة وافدة من العراق.

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181حالة محلية (177 حالة من المخالطين ) بينها 31 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و4 حالات من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (5 حالات وفاة).

وقد تماثل 178 منهم الى الشفاء بشكل تام. وقالت إنها “هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وتوزعت الإصابات على الشكل التالي:

324 إصابة من بين المقيمين

10 إصابات من بين الوافدين

حالتا وفاة.

ويرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ وسريع جداً على أثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والذي أوقف حال الطوارئ.