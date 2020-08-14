لبنان | وفاة شاب مصاب بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2020 10:36 مساءً

توفي مساء اليوم الشاب بلال عيسى (فلسطيني الجنسية) في مخيم عين الحلوة اثر نزيف حاد في الرأس وتوقف القلب.

وأصيب عيسى قبل اسبوعين في راسه وتم نقله الى مستشفى الحريري في بيروت، وبعد تشخيص حالته واجراء فحص الـPCR تم تحديد اصابته بالوباء.

والجدير ذكره ان عدد الوفيات بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، منذ بدء ازمة كورونا في شباط الماضي بلغ ستة ونحو 184 حالة ايجابية تعافى العدد الاكبر منهم.

في سياق متصل، أعلنت بلدية برجا اليوم الجمعة عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي في البلدة إلى 35 حالة.

وجاء في البيان:

“التقرير 79 الصادر عن لجنة الصحة والذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا للفترة: من مساء 12-8-2020 إلى مساء 14-8-2020:

– عدد حالات الشفاء: 2

– عدد الحالات الإيجابية الجديدة: 8 حالات

– عدد الحالات الإيجابية الحالية: 35 حالة.

تؤكد اللجنة على ضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بقرار التعبئة العامة ولبس الكمامة والإجراءات الوقائية لما فيه مصلحة الجميع”.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وتوزعت الإصابات على الشكل التالي:

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324 إصابة من بين المقيمين

10 إصابات من بين الوافدين

حالتا وفاة.

ويرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ وسريع جداً على أثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والذي أوقف حال الطوارئ.

توازياً، أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن لبنان لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم فقد السيطرة على انتشاره، بل نستطيع استيعاب 4000 إصابة شهرياً.

ولفت حسن سابقاً إلى أن الأسبوعين الأخيرين شهد عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، حيث عادت الناس لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر.

وأوضح أنه “عندما سجلنا صفر إصابات لم نعلن الانتصار على فيروس كورونا، وأن هذا الأمر لا يتمّ بلا لقاح”.