لبنان | بلدية برجا: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

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كورونا لبنان
أعلنت بلدية برجا عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي في البلدة إلى 35 حالة.
وجاء في البيان:
“التقرير 79 الصادر عن لجنة الصحة والذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا للفترة: من مساء 12-8-2020 إلى مساء 14-8-2020:
– عدد حالات الشفاء: 2
– عدد الحالات الإيجابية الجديدة: 8 حالات
– عدد الحالات الإيجابية الحالية: 35 حالة.
تؤكد اللجنة على ضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بقرار التعبئة العامة ولبس الكمامة والإجراءات الوقائية لما فيه مصلحة الجميع”.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.
وتوزعت الإصابات على الشكل التالي:
324 إصابة من بين المقيمين
10 إصابات من بين الوافدين
حالتا وفاة.
ويرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ وسريع جداً على أثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والذي أوقف حال الطوارئ.
توازياً، أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن لبنان لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا.
وأكد أنه حتى الآن لم يتم فقد السيطرة على انتشاره، بل نستطيع استيعاب 4000 إصابة شهرياً.
ولفت حسن سابقاً إلى أن الأسبوعين الأخيرين شهد عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، حيث عادت الناس لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر.
وأوضح أنه “عندما سجلنا صفر إصابات لم نعلن الانتصار على فيروس كورونا، وأن هذا الأمر لا يتمّ بلا لقاح”.
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