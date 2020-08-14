لبنان | خلية الأزمة في الضنية: 4 إصابات بالفيروس وإغلاق مساجد وتشديد إجراءات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

أعلنت خلية الأزمة والطوارئ في اتحاد بلديات الضنية في بيان، عن “تسجيل أربع أصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المنطقة، موزعين على بلدات بقاعصفرين (إصابتان)، بطرماز (إصابة واحدة) وقرصيتا (إصابة واحدة) “.

في غضون ذلك أعلن المشرفون على مسجد بلدة بطرماز عن إلغاء إقامة صلاة الجمعة اليوم فيه، بعد تسجيل إصابات بالفيروس في البلدة، في حين دعت لجنة مسجد بلدة قرصيتا المصلين إلى “ضرورة وضع الكمامات في صلاة الجمعة”.

واشارت الى انها “سوف تقوم بتطبيق التباعد الإجتماعي بين المصلين”.

وتمنت على “كل شخص مريض أو لديه أي عوارض عدم الحضور إلى المسجد، حرصا منهم على السلامة العامة ودفعا للوباء”.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وتوزعت الإصابات على الشكل التالي:

324 إصابة من بين المقيمين

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10 إصابات من بين الوافدين

حالتا وفاة.

ويرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ وسريع جداً على أثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت والذي أوقف حال الطوارئ.

توازياً، أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن لبنان لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم فقد السيطرة على انتشاره، بل نستطيع استيعاب 4000 إصابة شهرياً.

ولفت حسن سابقاً إلى أن الأسبوعين الأخيرين شهد عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، حيث عادت الناس لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر.

وأوضح أنه “عندما سجلنا صفر إصابات لم نعلن الانتصار على فيروس كورونا، وأن هذا الأمر لا يتمّ بلا لقاح”.