لبنان | المفقودة سعاد مارون أبو زيد غادرت مركز العناية في دير سيدة النجاة حبوب ولم تعد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 37 دقيقة

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة سعاد مارون أبو زيد (مواليد 1958، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 6-8-2020، مركز العناية في دير سيدة النجاة – حبوب قضاء جبيل، إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

ويرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 548092-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:” تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة سعاد مارون أبو زيد (مواليد 1958، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 6-8-2020، مركز العناية في دير سيدة النجاة – حبوب قضاء جبيل، إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 548092-09، للادلاء بما لديهم من معلومات”.