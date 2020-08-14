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مطاعم بيروت - أرشيف
عقد مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب طوني الرامي في مكتب النقابة في عين المريسة.
وأصدر بيانا جاء فيه:
أولا: في إطار المسح الأولي على القطاع المطعمي، في ثلاثة أقضية فقط هي: بيروت الكبرى والمتن وبعبدا، تبين أن ثمة مؤسسات تضررت بشكل كامل وأخرى نصف كامل وأخرى بشكل جزئي.
في بيروت الكبرى تضررت 1408 مؤسسة من 2103، وعلى سبيل المثال لا الحصر: الأشرفية 366 مؤسسة أي 100%، في الجميزة 90 مؤسسة أي 100%، في مار مخايل 158 مؤسسة أي 100%، في الصيفي 23 مؤسسة أي 100%، في وسط البلد 100 مؤسسة من أصل 115 أي 87%، في الحمرا 120 من أصل 170 مؤسسة أي 44% وفي فردان 35 مؤسسة من أصل 86 أي 41%.
في قضاء المتن تضررت 481 مؤسسة من أصل 1609، على سبيل المثال لا الحصر: في برج حمود 120 مؤسسة من أصل 154 أي 78% وفي سن الفيل 70 مؤسسة من أصل 114 أي 61%.
قضاء بعبدا تضررت 207 مؤسسات من أصل 631، على سبيل المثال لا الحصر: في فرن الشباك 45 مؤسسة من أصل 63 أي 71% وفي الحازمية 45 من أصل 103 أي بنسبة 44%.
إذن مجموع عدد المؤسسات المطعمية المتضررة في بيروت الكبرى والمتن وبعبدا فقط هو 2096 مؤسسة من أصل 4343. وفي تخمين أولي، يقدر حجم الخسائر ب 315 مليون دولار بشكل مباشر في هذه الأقضية فقط.
ثانيا: تدعو نقابة أصحاب المطاعم “العائلة السياحية” إلى تجمع يوم الثلثاء في 25 آب 2020 عند الساعة السادسة و8 دقائق في شارع “مار مخايل – Pasteur” حيث ستأخذ النقابة قرارها وتعلن عن مبادرتها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 315 مليون دولار وتضرر 2096 مؤسسة نتائج الإحصاءات الأولية لخسائر القطاع المطعمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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