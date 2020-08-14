لبنان | 315 مليون دولار وتضرر 2096 مؤسسة نتائج الإحصاءات الأولية لخسائر القطاع المطعمي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 49 دقيقة

عقد مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب طوني الرامي في مكتب النقابة في عين المريسة.

وأصدر بيانا جاء فيه:

أولا: في إطار المسح الأولي على القطاع المطعمي، في ثلاثة أقضية فقط هي: بيروت الكبرى والمتن وبعبدا، تبين أن ثمة مؤسسات تضررت بشكل كامل وأخرى نصف كامل وأخرى بشكل جزئي.

في بيروت الكبرى تضررت 1408 مؤسسة من 2103، وعلى سبيل المثال لا الحصر: الأشرفية 366 مؤسسة أي 100%، في الجميزة 90 مؤسسة أي 100%، في مار مخايل 158 مؤسسة أي 100%، في الصيفي 23 مؤسسة أي 100%، في وسط البلد 100 مؤسسة من أصل 115 أي 87%، في الحمرا 120 من أصل 170 مؤسسة أي 44% وفي فردان 35 مؤسسة من أصل 86 أي 41%.

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في قضاء المتن تضررت 481 مؤسسة من أصل 1609، على سبيل المثال لا الحصر: في برج حمود 120 مؤسسة من أصل 154 أي 78% وفي سن الفيل 70 مؤسسة من أصل 114 أي 61%.

قضاء بعبدا تضررت 207 مؤسسات من أصل 631، على سبيل المثال لا الحصر: في فرن الشباك 45 مؤسسة من أصل 63 أي 71% وفي الحازمية 45 من أصل 103 أي بنسبة 44%.

إذن مجموع عدد المؤسسات المطعمية المتضررة في بيروت الكبرى والمتن وبعبدا فقط هو 2096 مؤسسة من أصل 4343. وفي تخمين أولي، يقدر حجم الخسائر ب 315 مليون دولار بشكل مباشر في هذه الأقضية فقط.

ثانيا: تدعو نقابة أصحاب المطاعم “العائلة السياحية” إلى تجمع يوم الثلثاء في 25 آب 2020 عند الساعة السادسة و8 دقائق في شارع “مار مخايل – Pasteur” حيث ستأخذ النقابة قرارها وتعلن عن مبادرتها”.