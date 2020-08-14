لبنان | بلدية طرابلس وضعت خطين ساخنين لمتابعة جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

أطلق رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أرقاما ساخنة في خدمة المواطنين المصابين أو الذين يتخوفون من اصابتهم أو إصابة أحدا من معارفهم بفيروس كورونا.

وبعد جولة في غرفة عمليات لجنة إدارة الكوارث التابعة لبلدية طرابلس، في حديقة الملك فهد، مع رئيس اللجنة المهندس جميل جبلاوي، قال يمق للاعلاميين: “نظرا للواقع المستجد فيما يتعلق بإزدياد عدد المصابين بفيروس كورونا “COVID 19″، تضع بلدية طرابلس بين يدي أهلنا أرقام هاتف غرفة عمليات لجنة إدارة الكوارث وهي كالتالي الخط الساخن 06412333 – 71026404.

واضاف: “إن كنت مصابا بفيروس كورونا، أو قد خالطت أحد مصابي كورونا، أو لديك شك بأنك مصابا بفيروس كورونا، او لديك اي سؤال بخصوص الاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، الرجاء الاتصال بغرفة عمليات لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس على الارقام اعلاه، وهي تستقبل اتصالاتكم 24/24 ساعة”.

في سياق متصل، أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن لبنان لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا.

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وأكد أنه حتى الآن لم يتم فقد السيطرة على انتشاره، بل نستطيع استيعاب 4000 إصابة شهرياً.

ولفت حسن سابقاً إلى أن الأسبوعين الأخيرين شهد عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، حيث عادت الناس لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر.

وأوضح أنه “عندما سجلنا صفر إصابات لم نعلن الانتصار على فيروس كورونا، وأن هذ الأمر لا يتمّ بلا لقاح”.

وأكد الذهاب في المرحلة الحالية نحو عزل مبانٍ أو أحياء صغيرة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا، مشدداً على أن التعليمات للمستشفيات هي أن للمواطن الحق في تلقي العلاج من دون أي شروط.