لبنان | كوبيش من بكركي: للبدء بإصلاحات كبيرة في لبنان لكي يستعيد ثقة الأسرة الدولية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين كوبيتش أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش “ضرورة البدء بإصلاحات كبيرة في لبنان لكي يستعيد ثقة الأسرة الدولية، فتبدأ بدورها بتقديم المساعدات لإعادة إعمار وترميم ما تهدم” واضاف كوبيش بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي: “تحدثنا عن مساعدات من أجل إعادة الإعمار على المدى الطويل، ونتوقع من المسؤولين في لبنان ومن الحكومة العتيدة البدء بتطبيق الإصلاحات وليس فقط الحديث عنها”.

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