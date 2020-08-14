كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 24 دقيقة النائب السابق وليد جنبلاط أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أن رئيس الحزب وليد جنبلاط سيتقدم “بدعوى ضد جريدة الأخبار بعد نشرها في عددها الصادر يوم الجمعة 14 آب 2020 مقالاً ملفّقًا يتضمّن تحريضاً وأخباراً كاذبة بهدف إثارة النعرات والتحريض على الفتنة ما يهدد السلم الأهلي.” وقالت المفوضية في بيان: دأبت جريدة “الأخبار” على نشر مثل هذه الافتراءات، وسبق لرئيس الحزب أن تقدم بدعوى سابقة ضدها لمثل هذه الاسباب لا تزال قيد النظر أمام محكمة المطبوعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جنبلاط يتقدّم بدعوى ضد صحيفة “الأخبار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.