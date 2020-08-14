لبنان | خروقات بحرية إسرائيلية واطلاق نار باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 41 دقيقة قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 14/8/2020 الساعة 3.28، على إطلاق رشقات نارية من داخل المياه المحتلة بإتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، وعند الساعة 3.45 خرق زورق مماثل المياه الإقليمية اللبنانية، لمسافة حوالى 130 مترا، لمدة 3 دقائق. تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

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