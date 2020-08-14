كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة وصول حاملة الطوافات PHA TONNERRE إلى مرفأ بيروت أعلنت قيادة الجيش -مديرية التوجيه في بيان، انه “وصلت إلى مرفأ بيروت حاملة الطوافات الفرنسية “PHA Tonnerre” وعلى متنها وحدة من فوج الهندسة في الجيش الفرنسي مصطحبة معها الآليات الهندسية والعتاد اللازم للمشاركة في عملية رفع الأنقاض وإزالة الركام من مرفأ بيروت. حاملة الطوافات المذكورة محملة أيضاً بمواد طبية وغذائية ومواد بناء وآليتين مخصصتين كهبة للدفاع المدني، وذلك من ضمن المساعدات التي ترسلها الدول الشقيقة والصديقة إلى لبنان بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في المرفأ”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وصول حاملة الطوافات PHA TONNERRE إلى مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.