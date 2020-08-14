لبنان | هذه خسائر قطاع المطاعم بعد انفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أولًا: في إطار المسح الأولي على القطاع المطعمي، في ثلاثة أقضية فقط هي: بيروت الكبرى والمتن وبعبدا، تبيّن أن ثمة مؤسسات تضررت بشكل كامل وأخرى نصف كامل وأخرى بشكل جزئي.

في بيروت الكبرى تضررت 1408 مؤسسة من 2103؛ على سبيل المثال لا الحصر: الأشرفية 366 مؤسسة أي 100% وفي الجميزة 90 مؤسسة أي 100% وفي مار مخايل 158 مؤسسة أي 100% وفي الصيفي 23 مؤسسة أي 100% وفي وسط البلد 100 مؤسسة من أصل 115 أي 87% وفي الحمرا 120 من أصل 170 مؤسسة أي 44% وفي فردان 35 مؤسسة من أصل 86 أي 41%.

في قضاء المتن تضررت 481 مؤسسة من أصل 1609؛ على سبيل المثال لا الحصر: في برج حمود 120 مؤسسة من أصل 154 أي 78% وفي سن الفيل 70 مؤسسة من أصل 114 أي 61%.

Advertisements

قضاء بعبدا تضررت 207 مؤسسات من أصل 631؛ على سبيل المثال لا الحصر: في فرن الشباك 45 مؤسسة من أصل 63 أي 71% وفي الحازمية 45 من أصل 103 أي بنسبة 44%.

إذن مجموع عدد المؤسسات المطعمية المتضررة في بيروت الكبرى والمتن وبعبدا فقط هو 2096 مؤسسة من أصل 4343.

وفي تخمين أولي، يقدّر حجم الخسائر بـ 315 مليون دولار بشكل مباشر في هذه الأقضية فقط.

ثانيًا، تدعو نقابة أصحاب المطاعم “العائلة السياحية” إلى تجمّع يوم الثلثاء في 25 آب 2020 عند الساعة السادسة و8 دقائق في شارع “مار مخايل – Pasteur” حيث ستأخذ النقابة قرارها.