لبنان | ميشال تامر: البرازيل حريصة أن تحاول قد الإمكان لمّ الشمل في لبنان والحثّ على التضامن بين اللبنانيّين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 5 دقائق

وأكّد بعد لقائه على رأس وفد برازيلي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أنّ “البرازيل حريصة على لعب دور سياسي، أي أن تحاول قد الإمكان لمّ الشمل في لبنان والحثّ على التضامن بين اللبنانيّين”، مبيّنًا “أنّهالتقى في هذا الإطار رئيس الجمهورية ميشال عون وشخصيّات سياسيّة أُخرى، وأنّه حثّهم على هذا الدور المهم”.

وأشار تامر، إلى أنّها “كانت فرصة للبحث بهذه المواضيع مع بري، وكيفيّة إمكانيّة أن تقدّم البرازيل الدعم للبنان، إن كان على صعيد البلد أو الشعب أو الجالية اللبنانيّة في البرازيل”، لافتًا إلى أنّ “الوفد الّذي يترأسه مؤلَّف من أعضاء من مجلس الشيوخ البرازيلي والهيئات البرازيليّة وجميعهم ذو أصول لبنانيّة وأرادوا المجيء إلى لبنان”.