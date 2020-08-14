لبنان | عكر التقت وزيرة الجيوش الفرنسية في وزارة الدفاع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 15 دقيقة

وجرى البحث في مجمل التطورات الحاصلة في لبنان، لا سيما تداعيات إنفجار مرفأ بيروت والمساعدات الفرنسية التي ستصل تباعا لنجدة الشعب اللبناني.

وخلال اللقاء شدّدت الوزيرة الفرنسية على أن فرنسا حكومة وشعبا يؤكدون الدعم والتضامن مع لبنان لا سيما بعد الإنفجار الأليم الذي حصل في مرفأ بيروت وفي ظل وباء كورونا.

بدورها، نوّهت عكربالمساعدات الإنسانية والطبية الطارئة التي ستصل عبر حاملة المروحيات (تونير) والتي سيتسلم الجيش اللبناني جزء منها.