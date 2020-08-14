كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 39 دقيقة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر “‏تم الكشف على معمل الجيةالحراري وفرز المواد المستعملة للتشغيل وتخزينها وفق الأصول ومعايير السلامة العامة. أما المواد منتهية الصلاحية فسيتم تلفها بالطرق السليمة وبمواكبة من وزارة البيئة. كما طلبت الكشف على كل معامل الكهرباء في لبنان واعتماد إجراءات المعالجة عينها”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غجر بعد الكشف على معمل الجية: سيتم تلف المواد المواد المنتهية الصلاحية بالطرق السليمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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