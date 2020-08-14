لبنان | مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: نتوجه إلى مشاريع الطاقة الشمسية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 56 دقيقة

وأشار في بيان الى “أننا نتجه حاليا إلى اعتماد الطاقة الشمسية لتشغيل المحطات والمنشآت، ونقوم بدراسة عدة مشاريع في هذا الصدد، لكن ذلك وحده لا يكفي فنحن بحاجة الى مياه سطحية مركزية”، لافتا إلى أن “مدخول المؤسسة يعتمد على الجباية بالدرجة الأولى، ولا يمكننا الاعتماد دائما على الجهات المانحة”.

وأعلن أن “بإمكان المؤسسة التواصل مع السفارات والدول الخارجية لكننا بحاجة في كل الحالات إلى قرار وزارة الوصاية المتمثلة بالطاقة”، مشددا على “أننا لسنا بحاجة إلى آلية التشغيل اليوم، كونها موجودة إنما نحن بحاجة إلى نظام لتطوير عمل المؤسسة إداريا وتقنيا”، مذكرا بـ”أن انقطاع الكهرباء والمازوت كانا سببين رئيسيين لانخفاض التغذية بالمياه، عدا عن أزمة الدولار وارتفاع الأسعار التي اعاقت عملنا في تنفيذ إصلاح الأعطال”.

ورأى أن “الإدارة في لبنان تحتاج إلى تطوير آليات عملها”، وقال: “من بديهيات وجود الدولة هو التغيير لمواكبة تطورات الحياة والنظم السياسية والاقتصادية والإجتماعية والقانونية والإدارية، وهذا ما نحتاجه على مستوى الإدارات والمؤسسات العامة، نظرا لدورها المحوري في التعاطي مع حاجيات الناس اليومية”.

واعتبر ضاهر أن “ما حصل في مرفأ بيروت بالكارثة الكبيرة، وهي جاءت في وقت نعاني فيه من أزمات حادة في الإقتصاد وجائحة كورونا، ما انعكس سلبا على عمل الإدارة والمؤسسات في لبنان”، داعيا إلى “ضرورة التكاتف والتضامن في هذه اللحظة العصيبة”، متوجها بـ”العزاء للشهداء الذين سقطوا”، متمنيا “الشفاء العاجل للجرحى”.