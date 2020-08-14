لبنان | سفير المغرب أشرف على تسليم مساعدات من المملكة الى لبنان: تعبر عن التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

وتحدث السفير كرين الى مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام”، فقال: “بأمر من جلالة الملك محمد السادس المغرب، تم من خلال جسر جوي إرسال عشرين طائرة لإيصال مساعدات المملكة المغربية الى لبنان الشقيق وهي ما يقارب 300 طن من المواد الغذائية، وهناك 11 طنا من الأدوية و11 طنا من المعدات الطبية الخاصة للكورونا، ثم 10 أطنان من معدات الإيواء المستعجل، بالإضافة إلى مستشفى ميداني مع طاقم طبي مؤلف من 150 فردا من بينهم 20 طبيبا إختصاصيا من جميع الإختصاصات ومختبرا وأطرا إدارية وطبية وتقنية تضمن السير المستقل لهذا المستشفى،

والذي يتقاطر اليه المصابون والجرحى منذ أسبوع، وهو يتكفل بالإستشارات وتحاليل المختبر وصور الأشعة وتجهيز قاعة للعمليات حيث انجزت أكثر من 20 عملية حتى الآن، بما فيها العمليات الجراحية تحت المخدر الكامل. كما يوفر المستشفى الميداني للمرضى المعالجين بداخله الأدوية اللازمة بالمجان الى حدود الشفاء”.

اضاف: “المملكةالمغربية في هذا الدعم تريد أن تعبر عن تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة الذي يمر بها، ونتمنى أن يتجاوز لبنان هذا الوضع وأن نعمل سويا على أساس هذا الجسر الجوي لنجعل منه جسرا للمحبة والأخوة والتعاون بين الشعبين اللبناني والمغربي. أيام الفرح والخير آتية إن شاء الله بفضل إرادة الشعب اللبناني، ولكن كذلك بفضل دعم أشقائه وكل دول وشعوب العالم التي تتعاطف مع لبنان الحبيب”.