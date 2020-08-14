كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة وزير الصحة حمد حسن وطلب من الجمارك “توضيح أسباب وجود الأدوية في هذه المنطقة، ولائحة بالأدوية المنتهية الصلاحية مع احتفاظ وزارة الصحة العامة بحقها القانوني ضد أصحابها”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن طلب من الجمارك إفادة وزارة الصحة عن أدوية تم التداول بأنها منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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