- 1/2
- 2/2
حسن وقع اتفاقية تعاون مع السفيرة السويسرية
وقال الوزير حسن إن “المبادرة مشكورة خصوصا أننا بأمس الحاجة لهكذا عطاءات هادفة في وقت نعاني من خروج أربع مستشفيات من الخدمة بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ما يشكل خطرا وضغطا على النظام الصحي اللبناني”.
وشكر الدولة السويسرية وسفيرتها في لبنان على هذه المساعدة الميدانية، لافتا الى أن “الإتفاقية تنص على التعاون المباشر وتختصر العوائق البيروقراطية التي تستغرق الكثير من الوقت بهدف اجتياز المراحل في أقصر مهلة زمنية ممكنة”.
وأعربت السفيرة السويسرية بدورها عن” سعادتها في تقديم المساعدة بعد انفجار المرفأ و”البدء بأعمال إعادة التأهيل في شكل فوري”. وشكرت للوزير حسن “ما أبداه من تعاون لتخطي الحواجز البيروقراطية”. ولفتت إلى أن الإتفاقية “تأتي بعد التحرك السريع الذي بادرت إليه الحكومة السويسرية بعيد الإنفجار وإرسالها فرقا طبية لمساعدة الجرحى”. وجددت التأكيد على “وقوف الحكومة السويسرية إلى جانب الشعب اللبناني”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن وقع اتفاقية تعاون مع السفيرة السويسرية لإعادة تأهيل مستشفيي الكرنتينا والروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.