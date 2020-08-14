لبنان | اعتصام مفتوح لمياومي كهرباء قاديشا الثلاثاء المقبل احتجاجا على عدم تجديد عقودهم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

وكان صدر عن مياومي شركة كهرباء قاديشا البيان التالي:”بعد مرور اكثر من 3 اشهر على توقيف مياومي شركة كهرباء قاديشا عن العمل، وعدم متابعة المعنيين بالموضوع، ورفض مجلس ادارة كهرباء لبنان التجديد لهم والكيل بمكيالين، اذ ان مجلس الادارة رفض التجديد لمياومي قاديشا وامر بتجديد العقد لمياومي كهرباء لبنان.

ولذلك وامام هذا الغبن اللاانساني وفي ظل هذه الظروف القاهرة، نعلن عن اعتصام مفتوح امام مبنى قاديشا البحصاص في طرابلس ابتداء من الثلاثاء المقبل، لحض المعنيين على متابعة الموضوع وإنقاذ 62 عائلة من الجوع والتشرد”.