كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ 10 دقائق وزيرة الجيوش الفرنسية وبعد زيارتها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، أوضحت بارلي أن “حاملة المروحيات “توننير” هي دليل على وقوف فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني”، موضحة أن “عون طلب مني ايصال شكر لبنان إلى ماكرون”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزيرة الجيوش الفرنسية بعد لقائها عون: كنا وسنبقى الى جانب لبنان خصوصاً بعد كارثة المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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