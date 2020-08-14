لبنان | الجيش: بيان عن المهمات المنفذة من قبل غرفة الطوارىء المتقدمة في 13 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ 48 دقيقة

– حضر الى غرفة الطوارئ وفد فرنسي من جمعية AAIP مؤلف من 4 أطباء. أرسلوا الى منطقة الأشرفية بمواكبة عنصر من حرس بيروت حيث قاموا بتقديم الدعم الطبي للأشخاص المصابين في المنطقة المذكورة.

– اجتماع مع العميد المتقاعد عبدالله حوراني بشأن مسألة ترميم منازل متضررة.

– اجتماع مع وفد فرنسي من فوج اطفاء مرسيليا حول موضوع تقديم مساعدات لفوج الاطفاء، سيارة اطفاء وسيارة اسعاف عدد 2 وجيب عدد 2 وسيارة معدات.

– اجتماع مع شركة MAN لبحث تقديم أرض في منطقة مار مخايل المدور لاقامة مكاتب للمهندسين والاستشاريين وتقديم الدعم لترميم المباني التراثية وتدعيمها.

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– اجتماع مع شركة Lebanon need حول تقديم مواد بناء لترميم ودعم الابنية التراثية.

– اجتماع مع جمعية ابن الانسان تناول موضوع تقديم وجبات ساخنة لمدة شهر وأبواب مدخل خشب وباص للنقل مجانا داخل بيروت و 4 مولدات كهرباء 100 KVA وتأمين صهاريج ماء للشرب واستعمال المستشفى الميداني النقال وامكانية اجراء مسح انساني.

– اجتماع مع جمعية أورا حول تقديم مساعدات اجتماعية وانسانية.

– اجتمع الساعة 14:00 مع عدد من أصحاب مكاتب الهندسة ودار الهندسة ونقابة المهندسين وممثلين عن بلدية بيروت بالاضافة الى وفد من OCHA و UN-Habitat في غرفة الطوارئ المتقدمة مع ضباط الغرفة حيث اتفقوا على توحيد الجهود المبذولة لإنهاء المسح الهندسي لكامل البقعة المتضررة ووضع أسس واضحة لتزويد غرفة العمليات بكافة البيانات بشكل ملائم.

كما اتفق المجتمعون على الاجتماع بتاريخ 14/08/2020 الساعة 10.00 في نقابة المهندسين الطابق الاول لتزويد غرفة العمليات المتقدمة بالبيانات التي تم جمعها نتيجة كشفهم على المنطقة المنكوبة.