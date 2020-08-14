لبنان | الإشتباه بإصابة احد موظفي محكمة سير بعبدا بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ 40 دقيقة التجارب مستمرة للوصول إلى لقاح كورونا “تطلب نقابة المحامين في بيروت من جميع الزميلات والزملاء عدم التوجه الى قلم محكمة السير في بعبدا، بسبب الإشتباه بإصابة أحد موظفي صندوق تعاضد القضاة بفيروس كورونا. وبعد التواصل مع الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان الرئيس رجا خوري، أفادنا بأن قلم محكمة السير وصندوق التعاضد في بعبدا تم إقفالهما إلى أجل غير مسمى”.

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