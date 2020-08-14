لبنان | أكثر من 70 طنا متريا من المساعدات الإنسانية من الحكومة الهندية الى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ 47 دقيقة

وجاء في البيان: “أعربت الهند أعربت عن تضامنها مع لبنان منذ الانفجارات المأساوية التي وقعت في 4 أغسطس 2020 ، والتي أودت بحياة أكثر من 170 شخصا وألحقت أضرارا ودمارا في جزء كبير من وسط بيروت.

تحتوي المساعدات على إمدادات طبية ضرورية للتعامل مع الآثار المباشرة للصدمة وغيرها من الأمراض. وتشمل المساعدات الغذائية دقيق القمح والسكر والعدس. كما تحتوي المساعدات على مواد إغاثة أخرى مثل البطانيات والفرش اللازمة في ضوء العدد الكبير من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى. وقد سلم السفير الدكتور سهيل أجاز خان، صباح اليوم، المساعدات التي أرسلت على متن طائرة خاصة تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز C-17 إلى كبار مسؤولي الجيش اللبناني الذي يتولى تنسيق جميع جهود الإغاثة.

Advertisements

في ضوء الارتفاع الحاد في حالات كوفيد 19 في لبنان، ستوفر الحكومة الهندية أيضا معدات الحماية الشخصية لوزارة الصحة اللبنانية، بما في ذلك القفازات الجراحية ولباس الجراحين، قريبا.

إن الهند ولبنان دولتان صديقتان مقربتان، ولطالما ساعدت الهند لبنان في برامج بناء القدرات كجزء من برنامج التعاون الفني والتكنولوجي. كما أدت الكتيبة الهندية في اليونيفيل واجباتها بمنتهى الاحتراف على مدى السنوات العشرين الماضية، وفازت بقلوب المجتمعات المحلية وعقولها من خلال برامج التوعية المتنوعة ذات المغزى إلاجتماعي.

تقدم السفارة الهندية في بيروت مرة أخرى تعازيها الخالصة للشعب اللبناني للخسائر في الأرواح بسبب انفجارات 4 أغسطس وتؤكد مجددا أن الهند مستعدة لمساعدة أصدقائها كشريك يمكن الاعتماد عليه”.