لبنان | لجنة مراقبة هيئات الضمان: ضرورة الإسراع في مسح وتقييم الأضرار المؤمنة وتسديد منافع العقود الى مستحقيها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ ساعة واحدة لجنة مراقبة هيئات الضمان وتابعت اللجنة في بيانها “عند وجود أي استفسار حول تسديد التعويضات الناجمة عن انفجار 4 آب 2020، تطلب اللجنة من كافة المواطنين والمؤسسات، الحاملين لعقود تأمين والمتضررين من إنفجار 4 آب 2020، التواصل مع مكتب تلقي الشكاوى، ليصار الى ملاحقة مطالباتهم مع الهيئة المعنية تأمينا للتعويض عن كافة الأضرار المؤمنة وفق منافع العقد:

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