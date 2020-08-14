لبنان | الطقس غدا قليل الغيوم مع رياح ناشطة صباحا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ ساعتين

الحالة العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل (من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل).

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الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل ورياح ناشطة أحيانا، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة صباحا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 29°م.

الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06,00 ساعة غروب الشمس: 19,25