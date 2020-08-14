لبنان | الطقس غدا قليل الغيوم مع رياح ناشطة صباحا

توقعات الطقس
الحالة العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل (من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل).
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل ورياح ناشطة أحيانا، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة صباحا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.
الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.
– الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.
الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.
الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.
حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 29°م.
الضغط الجوي: 755 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: 06,00 ساعة غروب الشمس: 19,25
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