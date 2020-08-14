لبنان | ماذا دار في قصر بعبدا بين عون وهيل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:22 صباحاً - منذ ساعتين القصر الجمهوري في بعبدا أفادت مصادر مطلعة على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ومساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد هيل، أن الأخير “وعد بمساعدات عينية إضافية ستصل الى لبنان” بحسب الـ LBC وقال هيل: “مهتمون جداً بالإصلاحات المالية والإقتصادية ومكافحة الفساد هي التي ستؤدي الى تسييل أموال سيدر وتعاون صندوق النقد الدولي”. بدوره، أكد الرئيس عون “تصميمه على إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد وأنه لن يتوقف عند هذين الأمرين وطلب المساعدة الأميركية بتحقيق إنفجار المرفأ خصوصاً لناحية معرفة الجهة التي اوصلت الباخرة الى لبنان ومن هي الجهة التي ساهمت بوصولها”، وذلك بحسب المصادر.

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