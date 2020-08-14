لبنان | خبير زلازل إسرائيلي: سلسلة انفجارات سبقت انفجار مرفأ بيروت الهائل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:24 صباحاً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2020 9:46 صباحًا

نقلت وكالة “رويترز” عن خبير إسرائيلي في الزلازل والذخائر قوله إن انفجار مرفأ بيروت سبقته سلسلة انفجارات، كان آخرها اشتعال ألعاب نارية تسبب في ما يبدو في انفجار مستودع مليء بنيترات الأمونيوم.

وقال بواز هايون، من مجموعة تامار الإسرائيلية، إن ستة انفجارات وقعت قبل الانفجار الرئيسي يفصل كل منها عن الآخر 11 ثانية.

وهايون ضابط مهندس سابق في الجيش الإسرائيلي يشمل عمله حاليا الإشراف على معايير السلامة الخاصة باستخدام المتفجرات، وقال إنه تم رصد الانفجارات الأولية الستة بواسطة أجهزة استشعار لرصد الزلازل ركبها مشروع “أيرس” الجيولوجي الدولي على بعد حوالي 70 كيلومترا قبالة الساحل اللبناني.

وقال لرويترز “لا يمكنني القول بشكل قاطع ما سبب هذا، لكن يمكنني قول إن تلك الانفجارات كانت في الموقع نفسه”.

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وذكر هايون أن الانفجارات الخمسة الأولى، التي تتسق قوة كل منها مع انفجار عدة أطنان من المتفجرات، ربما وقعت تحت الأرض ولم يسمعها الشهود في بيروت. وقال إن هناك علامة أخرى على وقوع انفجارات تحت الأرض وهي الحفرة التي خلفها الحادث في مرفأ بيروت بعمق 43 مترا، والتي قال إنه ما كان لها أن تحدث نتيجة انفجار كمية نيترات الأمونيوم التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية. وأضاف “كان من المفترض أن تكون أقل عمقا، 25 أو 30 مترا بحد أقصى”.

وقال إن الانفجار السادس كان أكبر من الخمسة السابقة، ويتسق مع رصد حريق قرب مستودع نيترات الأمونيوم. وذكر هايون أن لقطات تلفزيونية لذلك الحريق جعلته مقتنعا بأنه نتج “بشكل لا لبس فيه عن احتراق ألعاب نارية، وأن هذا بدوره كان يكفي لتفجير نيترات الأمونيوم.

ووصفت مجلة “إسرائيل ديفينس”، وهي مجلة إلكترونية خاصة على صلة وثيقة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التتابع الزمني بأنه يتسق مع انفجار ذخائر عرضا أو كعمل تخريبي.

وفي حديث لـ”رويترز” امتنع هايون عن ذكر مزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الوصول إلى موقع الانفجار في بيروت.