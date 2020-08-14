لبنان | وزني مدد مهلتي تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة وبيانات ضريبة الرواتب والأجور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:24 صباحاً - وأصدر وزني قرارا آخر يتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها لغاية 31/8/2020 ضمنا.

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