لبنان | مشروع قرار أميركي لدعم الشعب اللبناني

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آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 11:29 مساءً
الكونغرس الأميركي
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس بمشروع قرار لدعم الشعب اللبناني، جاء فيه:
_ التقدم بأحر التعازي ويقف إلى جانب شعب لبنان.
_ دعم جهود حكومة الولايات المتحدة لتوفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى والشركاء الدوليين
_ التأكيد على أن المساعدة الأميركية، بقيادة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يجب أن يتم تسليمها مباشرة إلى الشعب اللبناني من خلال قنوات ومنظمات وأفراد تم التأكد منها
_دعوة الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق يتضمن مصداقية وحيادية وشفافية حول سبب الانفجار والمسؤوليات، وإشراك خبراء دوليين محايدين كجزء من فريق التحقيق
_ دعوة فريق التحقيق إلى تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وسوء الإدارة الاقتصادية التي أثرت على شعب لبنان
_ دعوة الحكومة اللبنانية إلى إعادة الإيمان والثقة من خلال إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج التي تنهض بمصالح الشعب اللبناني.
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