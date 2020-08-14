لبنان | مشروع قرار أميركي لدعم الشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:26 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 11:29 مساءً

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس بمشروع قرار لدعم الشعب اللبناني، جاء فيه:

_ التقدم بأحر التعازي ويقف إلى جانب شعب لبنان.

_ دعم جهود حكومة الولايات المتحدة لتوفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى والشركاء الدوليين

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_ التأكيد على أن المساعدة الأميركية، بقيادة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يجب أن يتم تسليمها مباشرة إلى الشعب اللبناني من خلال قنوات ومنظمات وأفراد تم التأكد منها

_دعوة الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق يتضمن مصداقية وحيادية وشفافية حول سبب الانفجار والمسؤوليات، وإشراك خبراء دوليين محايدين كجزء من فريق التحقيق

_ دعوة فريق التحقيق إلى تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وسوء الإدارة الاقتصادية التي أثرت على شعب لبنان

_ دعوة الحكومة اللبنانية إلى إعادة الإيمان والثقة من خلال إعطاء الأولوية للسياسات والبرامج التي تنهض بمصالح الشعب اللبناني.