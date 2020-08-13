لبنان | في زيارة قبل موعدها.. ظريف يصل بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 40 دقيقة

وصل مساء الخميس، وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء كبار المسؤولين في هذا البلد، في زيارة قبل موعدها كانت مقررة يوم غد الجمعة، بحسب ما أعلنت الخارجية الإيرانية في وقت سابق من اليوم.

وذكرت الوكالة الإيرانية الحكومية “إيرنا”، أن “وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة كان في استقبال نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، للوكالة إن “زيارة ظريف إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن التضامن والتعاطف مع الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية، عقب إنفجار مرفأ بيروت”.

ووصل ظريف إلى بيروت بعدما أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى لبنان يوم غد الجمعة.

وذكر بيان للخارجية الإيرانية، أن “ظريف سيناقش مع كبار المسؤولين اللبنانيين آخر التطورات في البلاد بعد الانفجار المدمر الأخير الذي وقع في مرفأ بيروت، كما سيتم مناقشة مصالح البلدين”.