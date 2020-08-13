لبنان | كارثة مرفأ بيروت.. الانفجار الكبير لم يكن وحيداً بل سبقته 6 انفجارات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

نقلت وكالة رويترز عن الخبير الإسرائيلي في الزلازل والذخائر بواز هايون، قوله ان “​انفجار​ مرفأ ​بيروت​ سبقته سلسلة ​انفجارات​، كان آخرها اشتعال ألعاب نارية تسبب فيما يبدو في انفجار مستودع مليء بنترات الأمونيوم”، موضحاً ان “ستة انفجارات وقعت قبل الانفجار الرئيسي يفصل كل منها عن الآخر 11 ثانية”، مشدداً على انه “لا يمكن القوى بشكل قاطع ما سبب هذا، لكن يمكن القول ان تلك الانفجارات كانت في نفس الموقع”.

ولفت هايون الى ان “الانفجارات الخمسة الأولى، التي تتسق قوة كل منها مع انفجار عدة أطنان من المتفجرات، ربما وقعت تحت الأرض ولم يسمعها الشهود في بيروت، وهناك علامة أخرى على وقوع انفجارات تحت الأرض وهي الحفرة التي خلفها الحادث في ​مرفأ بيروت​ بعمق 43 مترا، والتي قال إنه ما كان لها أن تحدث نتيجة انفجار كمية نترات الأمونيوم التي أعلنت عنها السلطات اللبنانية، فكان من المفترض أن تكون أقل عمقا، 25 أو 30 مترا بحد أقصى”.

وبيّن هايون ان “الانفجار السادس كان أكبر من الخمسة السابقة، ويتسق مع رصد حريق قرب مستودع نترات الأمونيوم، ولقطات تلفزيونية لذلك الحريق جعلته مقتنعا بأنه نتج “بشكل لا لبس فيه” عن احتراق ألعاب نارية، وأن هذا بدوره كان يكفي ل​تفجير​ نترات الأمونيوم”.