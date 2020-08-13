لبنان | وزير الصحة “حمد حسن”: 177 شهيداً هي حصيلة انفجار مرفأ بيروت حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن حصيلة الشهداء في انفجار المرفأ بلغت حتى الآن 177، وذلك في حديث إلى قناة “الميادين”.

وعن كورونا، قال حسن: “108 مرضى بكورونا يخضعون للعلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي”، مضيفاً “تداعيات الانفجار أدت إلى مزاحمة في أقسام العناية الفائقة مع عدد من مرضى كورونا”.

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وتابع: “في المرحلة الحاليّة سنذهب نحو عزل مباني أو أحياء صغيرة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا”، وقال: “لاحظنا في الأسبوعين الأخيرين عدم التزام المواطنين بالإجراءات الحمائيّة من كورونا، فالناس عادوا لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر”.

وأوضح أنه “عندما سجلنا صفر إصابات لم نعلن الانتصار على فيروس كورونا وهذا لا يتمّ بلا لقاح”، لافتاً إلى أنه “في المرحلة الحالية سنذهب نحو عزل مبانٍ أو أحياء صغيرة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا”.

وأشار حسن إلى أن الذين أصيبوا بكورونا خلال تلقي الإسعافات من الانفجار أو تقديمها بدأت تظهر عليها الإصابة.