فرق الإنقاذ تنتشل جثث ضحايا مرفأ بيروت
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن حصيلة الشهداء في انفجار المرفأ بلغت حتى الآن 177، وذلك في حديث إلى قناة “الميادين”.
وعن كورونا، قال حسن: “108 مرضى بكورونا يخضعون للعلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي”، مضيفاً “تداعيات الانفجار أدت إلى مزاحمة في أقسام العناية الفائقة مع عدد من مرضى كورونا”.
وتابع: “في المرحلة الحاليّة سنذهب نحو عزل مباني أو أحياء صغيرة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا”، وقال: “لاحظنا في الأسبوعين الأخيرين عدم التزام المواطنين بالإجراءات الحمائيّة من كورونا، فالناس عادوا لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر”.
وأوضح أنه “عندما سجلنا صفر إصابات لم نعلن الانتصار على فيروس كورونا وهذا لا يتمّ بلا لقاح”، لافتاً إلى أنه “في المرحلة الحالية سنذهب نحو عزل مبانٍ أو أحياء صغيرة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا”.
وأشار حسن إلى أن الذين أصيبوا بكورونا خلال تلقي الإسعافات من الانفجار أو تقديمها بدأت تظهر عليها الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة “حمد حسن”: 177 شهيداً هي حصيلة انفجار مرفأ بيروت حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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