لبنان | مصدر مقرب من بهاء الحريري لـ”صوت بيروت انترناشونال”: مستمر في دعمه المطلق للمنتديات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 10:02 مساءً بهاء الحريري أكد مصدر مقرب من الشيخ بهاء الحريري لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن ” بهاء الحريري مستمر في دعمه المطلق للمنتديات والقائمين عليها، وفي محاربته للمنظومة الفاسدة والمفسدة”، مشدداً على أنه “ضد عودة أي طرف من الحلف الرباعي إلى الحكم” متسائلاً “ما الذي قدمه هؤلاء للبلد خلال توليهم السلطة غير الأزمات المتتالية التي (توجت) بالانفجار الرهيب الذي قضى على مساحة واسعة من العاصمة”؟! وأشار المصدر إلى أن “جريمة المرفأ لا تتحمل مسؤوليتها فقط الحكومة المستقيلة، بل الحكومات المتتالية، التي كانت جزءاً لا يتجزأ من نظام المحاصصات والتسويات والتي أدت إلى تدمير البلد”.

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