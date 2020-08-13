لبنان | آخر مستجدات كورونا في لبنان.. تسجيل 3 حالات وفاة و298 اصابة جديدة بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 08:17 مساءً - منذ 51 دقيقة

أعلنت ​​وزارة الصحة العامة​​ عن تسجيل 298 إصابة جديدة ب​فيروس ​كورونا​​ المستجد “​كوفيد 19​” خلال ​الساعات​ الـ24 الأخيرة، 292 حالة منها تعود لمقيمين، في حين أن 6 إصابات تعود لوافدين توازياً مع تسجيل 3 حالات وفاة”.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى “ارتفاع العدد التراكمي للحالات المحلية المثبتة إلى 7711 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1144 حالة”، منوهةً بأن “عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 92 حالة”.

كما أفادت عدد حالات الشفاء وصل إلى 2496 شخصاً، في حين أن 190 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات، 44 منهم يقبعون في العناية المركزة”. وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 8892 فحصاً، 7278 منهم تم اجراؤها في المختبرات، 1614 تم اجراؤها في المطار”.