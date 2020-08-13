لبنان | الجيش: لقاء مع سفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة عرض الآلية المعتمدة في تسلم المساعدات

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قيادة الجيش
وقدم رئيس قسم الصحافة والعلاقات العامة في مديرية التوجيه العقيد الركن الياس عاد شرحا مفصلا عن المساعدات التي وصلت إلى بيروت والآلية المعتمدة في توزيعها وإيصالها إلى متضرري الانفجار. وأوضح أن توزيع المساعدات الطبية يجري بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة، بحيث يتم تحديد احتياجات المستشفيات من المواد والمستلزمات الطبية والأدوية ويتم تسليمها وفق هذه الاحتياجات.
كما عرض الآلية المعتمدة في تسلم المساعدات الغذائية، وآلية التوضيب التي تتم بالتعاون بين الجيش اللبناني ومتطوعين من المجتمع المدني وتوزيعها على المواطنين المتضررين جراء الانفجار.
بعد ذلك تمت الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السفراء والدبلوماسيون.
وفي الختام توجه العقيد الركن عاد باسم العماد قائد الجيش بالشكر الجزيل لجميع الدول والمنظمات والهيئات التي سارعت إلى دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في الكارثة التي ألمت به”.
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