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اللواء عثمان مع رئيس بلدية ذوق مكايل
وذلك بعد تعميم البلاغ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المتعلّق بالمواد الموجودة في معمل الكهرباء في الذوق والكتاب الموجه من رئيس بلدية ذوق مكايل.
وتم التداول بموضوع المواد الموجودة في معمل الذوق، حيث أطلع اللواء عثمان بعينو على الإجراءات التي قامت بها شعبة المعلومات نتيجة الكشف على مستودعات المعمل، وتبين وجود مواد كيميائية موضبة بطريقة غير آمنة، فتم فصلها وعزلها عن بعضها وتوضيبها وفق الطرق العلمية الصحيحة.
كما أكّد اللواء عثمان أن المواد أصبحت آمنة بعد الإجراءات المتخذة، وكذلك تمّ تركيز نقطة حراسة على المواد المعدّة للتلف لحين تلفها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية مع الإشارة إلى أنها لا تشكّل أي خطر.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هل أصبحت المواد المخزّنة في معمل الذوق آمنة..ومتى سيتم تلفها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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