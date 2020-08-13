لبنان | هذا ما صرحت به وزارة الصحة حول رفضها معالجة المصابين في أحداث بيروت على نفقتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ 7 دقائق

ويذكر المكتب الإعلامي بأن الوزارة كانت قد أصدرت بيانا حينها وأكدت فيه أن المصابين يعالجون على نفقة الوزارة بوجود الأطباء المراقبين لتوثيق الملفات الطبية لذلك. وبالتالي لم تتم ممارسة أي ضغط على وزارة الصحة العامة التي تبذل الجهود اللازمة على مدار الساعة لتأمين الخدمات الطبية والإنسانية لمن يحتاج إليها في أسرع وقت ممكن، من دون منة من أحد.

وتتمنى الوزارة على المواطنين عدم الأخذ بالشائعات المغرضة والمشككة، التي ليس من شأنها سوى زعزعة الثقة التي يحتاج إليها المواطنون في هذه المرحلة الحافلة بالصعوبات”.