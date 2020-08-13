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وزارة الصحة
ويذكر المكتب الإعلامي بأن الوزارة كانت قد أصدرت بيانا حينها وأكدت فيه أن المصابين يعالجون على نفقة الوزارة بوجود الأطباء المراقبين لتوثيق الملفات الطبية لذلك. وبالتالي لم تتم ممارسة أي ضغط على وزارة الصحة العامة التي تبذل الجهود اللازمة على مدار الساعة لتأمين الخدمات الطبية والإنسانية لمن يحتاج إليها في أسرع وقت ممكن، من دون منة من أحد.
وتتمنى الوزارة على المواطنين عدم الأخذ بالشائعات المغرضة والمشككة، التي ليس من شأنها سوى زعزعة الثقة التي يحتاج إليها المواطنون في هذه المرحلة الحافلة بالصعوبات”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هذا ما صرحت به وزارة الصحة حول رفضها معالجة المصابين في أحداث بيروت على نفقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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