لبنان | 60 من الأبنية التراثية مهددة بالانهيار في لبنان بعد انفجار المرفأ

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يونسكو
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء الانفجار الذي ضرب بيروت مطلع آب و60 منها معرضة للانهيار مؤكدة أنها ستقود التحرك الدولي لإعادة اعمار تراث العاصمة اللبنانية.
وقال خوري: “تضرر ما لا يقل عن ثمانية آلاف مبنى معظمها في أحياء الجميزة ومار ميخايل القديمة”، داعيا إلى أعمال عاجلة تفاديا من تفاقم الأضرار مع الأمطار في فصل الخريف.
وأضاف البيان أن الانفجار “ألحق ايضا أضرارا بمتاحف عديدة كالمتحف الوطني ومتحف سرسق ومتحف الجامعة الأميركية في بيروت والمواقع الثقافية والدينية وصالات العرض”.
واعلنت اليونسكو انها ستقود التحرك الدولي لاستعادة واعادة اعمار تراث بيروت، مؤكدةّ أنها تستعين بمنظمات ثقافية وخبراء من الطراز الأول في لبنان والخارج.
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