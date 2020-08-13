لبنان | 27 هيئة ثقافية وتراثية من مختلف أنحاء العالم تتعهد استعادة التراث المتضرر في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

“نود أن نعرب عن تضامننا مع الشعب اللبناني بعد المأساة التي حل بمدينة بيروت. وإننا نشعر بالحزن حيال هذه الأحداث ونعرب عن تعازينا للبنان جراء الخسائر وقلقنا المشترك بشأن حجم الدمار المادي.

بصفتنا أعضاء وممارسين في مجال حماية التراث، فقد عملنا على مدى عقود الى جنب الشعب اللبناني لحماية تراثه الثقافي الفريد والحفاظ عليه. وسنظل بجانبكم لمواصلة عملنا المشترك خلال هذه الأوقات العصيبة.

سوف تتطلب المكتبات والمتاحف والمباني التاريخية المتضررة الإسعافات الأولية للتراث الثقافي وتدخلات على المدى الطويل لإنعاشها. وستحتاج مجموعاتها إلى تدابير عاجلة لحمايتها وإنقاذها وإننا لنتعهد ببذل كل ما في وسعنا للمساهمة في الاستعادة الكاملة للتراث الذي تضرر في بيروت جراء هذا الانفجار”.

والموقعون هم :

– المركز العربي الإقليمي للتراث العالمي- البحرين

– شبكة التراث الآثاري – المانيا

– السلطة البحرانية للثقافة والآثار

– منظمة بلوشيلد الدولية او الدرع الزرقاء – فرنسا

– مجلس الصندوق البريطاني لحماية الثقافة

– مدينة العمارة والتراث – مدرسة شايو- فرنسا

– قسم الثقافة والسياحة في أبو ظبي – الامارات المتحدة

– أوروبا نوسترا : الصوت الاوروبي للمجتمع المدني من اجل التراث الثقافي

– المؤسسة الوطنية للمتاحف – المغرب

– صندوق التراث العام – الولايات المتحدة

– مؤسسة هينور فروست- بريطانيا الكبرى وايرلندا الشمالية

– معهد العالم العربي – فرنسا

– المعهد الفرنسي للشرق الأوسط

– المعهد الوطني للتراث – فرنسا

– التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع – سويسرا

– المركز الدولي لدراسة وحماية التراث الثقافي- إيطاليا

– المجلس الدولي للمتاحف

– المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلم

– وزارة ثقافة في اللوكسمبور

– متحف حضارات أوروبا والبحر الأبيض المتوسط – فرنسا

– متحف اللوفر – فرنسا

– متحف مالي الوطني

– متحف الصين الوطني

– صندوق الامير كلوس للثقافة والتنمية – الأراضي المنخفضة

– رامبار – فرنسا

– المنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة (الاونسكو)

– الصندوق العالمي للأثار- الولايات المتحدة