لبنان | حسن: تمديد إعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة شهر إضافي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 12:13 مساءً - منذ 21 دقيقة

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون عن إنشاء خلية عمل لتفعيل التنسيق في القطاع الصحي والاستشفائي جراء انفجار المرفأ الذي أدى إلى خروج 4 مستشفيات عن الخدمة وأزمة نقل المرضى من هذه المؤسسات إلى بعض مستشفيات الجوار.

وكشف حسن عن تمديد إعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة شهر إضافي لكون الوضع الميداني الصحي يتطلّب ذلك.

وشدد على اعتماد والتزام التوصيات المقترحة من لجنة متابعة فيروس كورونا وإصدار التدابير اللازمة بذلك.

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وقال: “سنبدأ بعزل احياء في بعض المناطق إضافة إلى إعادة تفعيل الحجر المنزلي للحدّ من تفشي كورونا قدر الإمكان بعد امتلاء 50 في المئة من أسرّة المستشفيات”.

ورأى أن بعد انفجار بيروت نتوقع المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل وهذا ما يحتّم علينا التصرف بمسؤولية وإدراك من كلّ الأطراف.

وتمنى على الجميع وفي كلّ المناطق التزام التوصيات العامة “نحن لا نطلب معجزة” بل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي وتجنّب الإكتظاظ والتجمّعات.