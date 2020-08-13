كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 12:13 مساءً - منذ 29 دقيقة وزير الصحة حمد حسن كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أننا وصلنا الى الذروة والى التفشي المتمادي لوباء كورونا. وقال حسن خلال تفقده مع وفد من الجمهورية التركية المستشفى التركي للطوارئ والحروق في صيدا: “وصلنا الى الذروة والى التفشي المتمادي لوباء كورونا”. واضاف: “وفي ظل هذا التفشي للوباء سيصار الى اجتماع عاجل الان يعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وكل المعنيين بهذا الشأن وهذا الاجتماع مخصص فقط لوباء كورونا وبإسعاف الجرحى”. في سياق متصل، التقى صباح اليوم الخميس الرئيس ميشال عون رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تحضيراً لاجتماع لاحق يحضره وزيرا الداخلية والصحة لتقويم وضع كورونا في ضوء تزايد الاصابات، والاجراءات الممكن اتخاذها للحد من تمدد الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن: وصلنا الى الذروة والى التفشي المتمادي لوباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.