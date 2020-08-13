لبنان | بري: الوطن يحتضر أمامنا… وعدد المفقودين يفوق الـ30 شخصاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 12:13 مساءً - منذ 41 دقيقة

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الطائف وهي بالدولة المدنية، وقانون انتخابي دون عائق مذهبي او طائفي، وتوحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية، وضمان اجتماعي للجميع والاسراع في تأليف الحكومة يكون في بيانها الوزاري الاصلاحات ومكافحة الفساد.

وأشار بري بعد تلاوة الاستقالات الى انه خلال الاسبوعين الماضيين كان هناك مؤامرة باستقالة نواب من المجلس النيابي وبمحاسبة المجلس من قبل الحكومة بدلاً من العكس.

وفي اطار آخر، كشف بري أن عدد المفقودين يفوق الـ30 شخصاً. والتأمت جلسة مجلس النواب اليوم الخميس برئاسة بري في قصر الاونيسكو، لمناقشة اعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت.

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وبدأ مجلس النواب بتلاوة استقالات النواب، وأقرّ المجلس تمديد مهل الاعفاءات من الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة عن الرسوم والقروض لمدة ستة اشهر.

وسمح مجلس النواب لوزارة التربية بإعطاء افادات لطلاب الشهادات التي الغيت.

وقبل مجلس النواب استقالة 8 نواب هم: نديم الجميل وسامي الجميل وبولا يعقوبيان والياس حنكش وميشال معوض ونعمة افرام وهنري حلو ومروان حمادة.