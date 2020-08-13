لبنان | نقابة عمال المخابز: للتطوع الميداني في المناطق المتضررة الاحد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 12:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان جميع العمال والموظفين والطلاب للتطوع الميداني يوم الاحد في 16 آب من الساعة التاسعة صباحا والتجمع في ساحة الشهداء مقابل مسجد الأمين.

وتهدف الدعوة للانطلاق والمشاركة الكثيفة والفعالة لمساعدة اهالي المناطق المنكوبة جراء انفجار مرفأ بيروت ومحيطه بإزالة الركام من منازل المتضررين والمحلات التجارية والشوارع وتوزيع ما تيسر من مساعدات.

وشكر مجلس النقابة الذين ساهموا وساعدوا في خلية الازمة من عمال وموظفين وطلاب والافران والمخابز على تقديم الخبز ومنتجات افرانهم وكل الذين قدموا المساعدات العينية والغذائية لمواقفهم الانسانية وشعورهم بالمسؤولية الوطنية.

وكانت دقيقة صمت عن أرواح الشهداء الذين قضوا اثر انفجار المرفأ وتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والامل بالعثور على المفقودين احياء.

وتم التداول في الظروف الراهنة والوضع المأسوي لما خلفه انفجار مرفأ بيروت من ضحايا وجرحى وعشرات المفقودين والدمار الهائل لمرفأ بيروت والابنية السكنية والمؤسسات والمحلات التجارية وتشريد الآف العائلات من منازلهم وزيادة العاطلين عن العمل جراء الاضرار الجسيمة لمراكز عملهم، وعن الدور الفعال لنقابة عمال المخابز في اعمال خلية الازمة التي أنشأها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان والمؤلفة من هيئة مكتب الاتحاد وأعضاء مجالس النقابات في الاتحاد للمشاركة بازالة الركام والمساعدة على توزيع الخبز والمواد الغذائية ومساهمتنا المتواضعة حسب امكاناتنا.