لبنان | فيروس كورونا على طاولة عون ودياب في قصر بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 12:13 مساءً - يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تحضيرا لاجتماع لاحق يحضره وزيرا الداخلية والصحة لتقييم وضع كورونا في ضوء تزايد الاصابات والاجراءات الممكن اتخاذها للحد من تمدد الوباء. وارتفع عدد الإصابات بشكل جنوني في الأيام الأخيرة على أثر الانفجار الذي هزّ بيروت والذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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