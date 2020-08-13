لبنان | الطقس قليل الغيوم وارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 12:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

يستمر الطقس في لبنان إلى أن يكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس معتدل الحرارة ومستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل (من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية و الساحلية، ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

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– الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 30 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: غربية، سرعتها بين 18 الى 36 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:05,57 ساعة غروب الشمس: 19,27