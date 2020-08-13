لبنان | تأجيل انتخابات نقابة المهندسين في بيروت الى أيلول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

قرر مجلس نقابة المهندسين في بيروت بالإجماع تأجيل الانتخابات المقررة والمعلنة سابقا.

وجاء في البيان “بسبب الكارثة الوطنية التي حلت بعاصمتنا الحبيبة بيروت نتيجة الانفجار المهول في مرفأ بيروت، واجلالا لأرواح الشهداء، واحتراما للجرحى وبينهم عدد من المهندسين، قرر مجلس نقابة المهندسين في بيروت بالإجماع تأجيل الانتخابات المقررة والمعلنة سابقا”.

كذلك قررت الآتي: “تحديد يوم الاحد 13/9/2020 موعدا لإجراء انتخابات أعضاء هيئة المندوبين لكل الفروع والهيئات العامة لفرع المهندسين المدنيين الاستشاريين وفرع المهندسين الزراعيين وذوي الاختصاصات المختلفة، لترشيح خمسة ممثلين من كل فرع لعضوية مجلس النقابة.

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يمدد باب الترشيح لانتخابات الفروع والمندوبين الى يوم الجمعة في 4/9/2020 حتى نهاية الدوام الرسمي.

تحديد يوم الاحد 20/9/2020 موعد الاجتماع الأول لإجراء انتخابات النقيب وثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة لعضوية مجلس النقابة، وعضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين وعضو لمجلس النقابة من بين المرشحين الذين قدمهم فرع المهندسين الزراعيين وذوي الاختصاصات المختلفة، وعضو واحد للجنة إدارة الصندوق التقاعدي وثلاثة أعضاء للجنة المراقبة للصندوق التقاعدي، وإذا لم تتوفر الأكثرية المطلقة يعقد الاجتماع الثاني نهار الأحد في 27/9/2020 للغاية عينها.

يمدد باب الترشيح للهيئة العامة الى يوم الاربعاء في 16/9/2020 وحتى الساعة 12,00 ظهرا”.