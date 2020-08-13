لبنان | مالكو الابنية المؤجرة للمالكين: للتمسك بالاملاك والحفاظ عليها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 3 دقائق

أسفت لجنة الطوارئ لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان للكارثة التي ألمت بمدينة بيروت جراء الانفجار الرهيب الذي أصابها.

وطالبت في بيان القوى الامنية بكشف الحقائق كاملة وسوق المتآمرين على حياة وأرزاق المواطنين الى القضاء وإنزال أشد العقوبات بمن استباح وتساهل وساهم في هذه المجزرة الانسانية والبيئية والاقتصادية والحياتية في لبنان.

وذكرت اللجنة جميع المعنيين بأنها سبق وحذرت مرارا وتكرارا وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الابنية القديمة.

كما طالبت الجميع من مؤسسات وجمعيات وادارات محلية او دولية بتحمل مسؤولياتهم ومساعدة المالكين في ترميم املاكهم ومساعدتهم على تخطي هذه الازمة والفاجعة الكبيرة التي ألمت بهم.

Advertisements

وذكرت بأن السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات والمسؤولين في هذه الدولة.

وطالبت اللجنة جميع المالكين بالتمسك بأملاكهم والحفاظ عليها، وعدم السماح للشركات العقارية والطفيليين، باستغلالهم وشراء أبنيتهم بالأسعار الزهيدة، وحرمانهم من حقوقهم وحقوق ابنائهم، واستغلال الظروف الحالية الانسانية والحياتية التي يعيشها المواطنين، لوضع اليد على أبنيتهم التي تضررت من جراء هذه الكارثة التي حلت عليهم وعلى ابنائهم.

وحذرت لجنة الطوارئ كل من يستغل هذا الظرف الانساني وهذه الفاجعة الاليمة، بدك الاسفين بين المالكين والمستأجرين، وذلك بالتحريض على المالكين، واذ تحتفظ بحقها بالرد والملاحقة القانونية لكل من تسول له نفسه باستغلال هذه المأساة الوطنية لتنفيذ أجندات مشبوهة هدفها سرقة المالكين والتمادي بقضم لقمة عيشهم وأرزاقهم، وذلك لأطماع شخصية طفيلية وضيعة لا تمت الى الانسانية او التعاضد الاجتماعي بصلة”.