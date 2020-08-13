كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 17 دقيقة غازي زعيتر أعلن وزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر أنه سيكون اول وزراء الاشغال الذين سيمثلون امام القضاء المختص قطعاً لأي اجتهاد او تفسير. وطلب من الرئيس نبيه بري رفع الحصانة عنه واتخاذ الاجراءات اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه. ويأتي مثول زعيتر أمام التحقيق على أثر الانفجار المشين الذي دوى الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة مئات الضحايا وتضررت أكثر من 300 ألف عائلة ولا تزال الفرق تفتش عن المفقودين تحت الركام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | زعيتر أول وزراء الأشغال أمام القضاء: ليرفع بري الحصانة عني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.